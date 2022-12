Come accaduto dopo la vittoria contro la Spagna, i tifosi del Marocco si sono riversati nelle strade del centro di Milano per festeggiare lo storico successo con il Portogallo che li porta in semifinale dei Mondiali. In 5.000 si sono ritrovati in Corso Buenos Aires e tra questi un ragazzo è finito in ospedale per aver ricevuto una coltellata, probabilmente alla gola come riporta Repubblica.







Dalle prime indiscrezioni, la vittima dell'accaduto si sarebbe messa in mezzo per separare una lite nata tra altre due persone. Oltre a questo episodio grave, c'è stato anche un lancio di oggetti con un agente contuso, un lancio di fuochi d'artificio ad altezza uomo e un ragazzo con un estintore in mano che però è stato fermato in tempo.