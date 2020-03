Cristiano Ronaldo "festeggia" la festa del papà su Instagram postando una foto di quando era giovane accanto al papà, morto qualche anno dopo. "Buona festa del papà", ha scritto CR7 che qualche mese fa aveva parlato del padre in un'intervista: "La tristezza più grande - disse in lacrime - è sapere che non ha mai visto quello che sono diventato, il numero uno e lui non sa nulla. Non mi ha mai visto ricevere premi. Il resto della mia famiglia ha visto tutto, invece lui niente".