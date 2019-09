Ennesimi cori sull’#Heysel. Davanti al dirigente della @acffiorentina Joe Barone, alla festa della Fiesole.



Nessuna presa di distanza, ma un tacito assenso inquietante sia della società che della @SerieA . Benvenuti, americani. #FiorentinaJuve pic.twitter.com/9n8FJv5wcL — Andrea Parisotto (@AndrePary) September 8, 2019

Lae, sede storica delsi macchia di un brutto episodioalcuni ultras hanno infatti(39 tifosi morti nella tragica notte del 29 maggio 1985), con il tutto che è stato ripreso in un video apparso sul profilo Facebook di Fiorentina Community. Un altro episodio deprecabile, dopogiocata a Firenze proprio contro la squadra bianconera, senza dimenticare che- Immediatacon le parole riportate da Gazzetta.it: "Fin dal primo giorno il presidente Commisso è stato chiaro: no a cori offensivi, violenti e razzisti. Dispiace che finisca nel mirino una tifoseria come quella viola e nello specifico quella della curva Fiesole per colpa di pochi che hanno cercato di guastare quella che era semplicemente una festa del nostro tifo". Joee Dariodirigente ed ex giocatore viola, hanno preso parte alla festacome ribadito dal club, alcun coro relativo alla strage, nel corso della loro permanenza.