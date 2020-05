"Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga...". Chi non conosce l'inno scritto da Edoardo Bennato, una dedica valida tutto l'anno e che ogni seconda domenica di maggio torna a riecheggiare nelle case di tutta Italia e non solo: oggi, 10 maggio, cade la Festa della mamma e quest'anno avrà un sapore un po' particolare. Sia che si possa rivedere la madre per la prima volta dopo l'allentamento delle restrizioni per il coronavirus, sia che la si debba salutare solo in videochiamata, oggi è l'occasione di rendere omaggio a tutte le madri e il calcio certo non si dimentica di loro: dalle squadre ai giocatori, tutti gli auguri del mondo del pallone in questa giornata speciale.



E anche da noi di Calciomercato.com, un augurio e un abbraccio virtuale a tutte le mamme del mondo!