Domenica 23 maggio, prima della partita tra Inter e Udinese sarà consentito ai tifosi nerazzurri di sostare all’esterno di San Siro per festeggiare il 19esimo scudetto vinto. Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha predisposto un’area delimitata di 19.000 mq che sarà aperta a 4.500 tifosi. Nella zona del Meazza sarà disposto il divieto di vendita e somministrazione di alcolici in vetro e lattine dalle ore 10 alle 20, fatta eccezione per gli esercizi di ristorazione. Lo stesso provvedimento, dalle ore 14.00 alle 20.00, sarà adottato in zona Duomo.