Questa sera, in Nations League, tre giocatori della Juventus scenderanno in campo con le rispettive Nazionali. In Francia-Svezia ci sarà Kulusevski, a segno nell’ultima partita contro la Croazia. Morata, entrato nel corso della sfida in Svizzera conquistando un rigore per la Spagna, se la vedrà con la Germania mentre Cristiano Ronaldo, reduce da qualche buono spunto in casa contro la Francia, sarà ospite della Croazia. Ma, oltre la maglia bianconera, cosa hanno in comune questi tre calciatori? Per gli esperti è il gol. L’ipotesi di vederli tutti e tre in gol questa sera, riferisce Agipronews, è fissata in lavagna a 30,00.