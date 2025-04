Festa promozione in B del Padova: cori di Varas contro l'ex Ronaldo, poi arrivano le scuse

Il coro lanciato dal calciatore biancoscudato Kevin Varas contro l'ex Ronaldo, durante i festeggiamenti per la promozione in Serie B del Padova, non è certo passato inosservato. Nemmeno 24 ore dopo i fatti sono arrivate le scuse da parte del centrocampista ecuadoregno, che ha infatti condiviso sui social un video in cui ha chiesto pubblicamente venia al collega,



LE PAROLE - Queste le sue parole: "Purtroppo ieri sera durante i festeggiamenti insieme ai tifosi, complice la grande gioia e della troppa euforia e un po’ troppo alcool mi sono lasciato andare con atteggiamenti e insulti verso un giocatore avversario. Mi dispiace di questo accaduto e volevo chiedere scusa principalmente a lui e a tutti i tifosi. E’ stato un brutto gesto da parte mia e mi dispiace tanto".