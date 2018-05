Dopo la partita contro il Verona la Juventus festeggerà scudetto e Coppa Italia con un ‘tour’ di Torino sul pullman scoperto per ricevere l'abbraccio dei propri tifosi. La squadra partirà dall'Allianz Stadium tra le 18.30 e le 19 e dallo stadio bianconero percorrerà tutta la città di Torino passando da Corso Regina Margherita e passando per i Giardini Reali sino ad arrivare fino a Piazza Castello e Piazza Vittorio Veneto passando per via Po.