Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web e attraverso i propri canali social la Stella Rossa ha confermato di aver riscontrato cinque casi di coronavirus all'interno della propria rosa. Si tratta di ​Gobeljic, Petrovic, Jovancic, Konatar e Jovicic che sono stati immediatamente messi in isolamento e sono a stretto contatto con lo staff medico del club. Un nuovo giro di tamponi sarà svolto prima dell'inizio del ritio per la prossima stagione.



Festa per il titolo di Campione di Serbia rovinata quindi, per la formazione dell'ex-Inter Dejan Stankovic che aveva rinunciato ai primi 4 giocatori anche nell'ultima gara perché mostravano sintomi preoccupanti mentre Jovicic è risultato positivo ma è asintomatico.



A far discutere è però la gestione del governo serbo delle gare dato che da giugno sono stati riaperti gli stadi senza alcun tipo di limitazione e le immagini del derby contro il Partizan Belgrado hanno fatto il giro del mondo.