Ha ottenuto la prima storica promozione in Serie A, e ora per lo Spezia si aprono scenari inimmaginabili. Almeno è quello che accade nelle previsioni dei bookmaker, che festeggiano a modo loro l’impresa bianconera. L’obiettivo, dopo il debutto assoluto nel massimo campionato, sarà quello di guadagnarsi la salvezza e sperare di diventare una presenza fissa. I betting analyst, spiega Agipronews, lanciano con grande ottimismo una scommessa ancora più difficile: quella, cioè, di esordire anche in una competizione internazionale e di partecipare all’Europa League entro il 2022. Un traguardo ai limiti del possibile che fa sognare i tifosi e che sul tabellone è dato a 100 volte la posta.