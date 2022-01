Modella, dj, influencer, NataLee, all'anagrafe ​Natalya Krasavina, è una delle bellezze più seguite dei social network in cui i suoi scatti raccolgono sin dal 2018, quando i Mondiali di Russia la portarono alla ribalta con la sua imperdibile presenza sugli spalti, piogge di like e commenti. Adora i videogames, gioca a Fifa e ha il bianco e il nero come colori preferiti anche se difficilimente potranno essere legati alla Juventus. E se l'Epifania tutte le feste porta via, con lei è sempre... Natalee.