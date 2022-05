Durante i festeggiamenti del Milan, in seguito alla vittoria dello scudetto concretizzatasi ieri, uno striscione, apparso sul pullman che conteneva tutta la rosa rossonero, ha fatto aprire un'inchiesta ai danni del club. Lo striscione, su cui c'era scritto "La Coppa Italia mettetela nel C...", è stato esposto sul pullman, inizialmente, da Mike Maignan e Rade Krunic che lo hanno successivamente passato di mano.



L'INDAGINE - Non appena lo sfottò è apparso, la procura federale, guidata da Giuseppe Chiné è intervenuta per possibile violazione dell'art 4 del Codice di Giustizia Sportiva, richiamando "i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva". Lo striscione esposto dai giocatori rossoneri era un chiaro riferimento a quello apparso sul pullman della vittoria della Champions League nel 2007, da parte del diavolo, nello stesso anno in cui l'Inter vinceva lo scudetto "Lo Scudetto mettetelo nel c...". Galeotto fu Massimo Ambrosini, che lo espose.