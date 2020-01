Cristiano Ronaldo potrebbe essere a sedere nella platea del Teatro Ariston di Sanremo giovedì 6 febbraio, giorno in cui la sua Georgina dovrebbe salire sul palco a fianco del presentatore Amadeus. Come riporta La Gazzetta dello Sport già in passato Georgina ha presentato un'importante manifestazione. Lo scorso novembre era uno dei volti degli Mtv Europe Music Awards che si sono svolti a Siviglia dove è salita sul palco per presentare il premio "Best Collaboration Award".