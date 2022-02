Stasera, 1° febbraio, inizia la 72a edizione del Festival di Sanremo. Cinque serate da oggi a sabato, giorno della finalissima. 25 artisti in gara,. A votare saranno i giornalisti, divisi in tre componenti diverse con il peso di 1/3 ognuna sul risultato complessivo: carta stampata e TV, web e radio; alla fine della prima e della seconda serata ci sarà una prima classifica dei brani eseguiti.Nella terza serata ogni artista in gara si esibirà di nuovo con la propria canzone e a votare sarà il pubblico attraverso il televoto e la giuria demoscopica 1000, entrambi con un peso del 50% sul risultato complessivo delle votazioni.La quarta serata sarà quella dedicata alle cover:. A votare saranno: la Demoscopica 1000(con un peso del 33% sul risultato complessivo), la giuria della sala stampa (33%), il pubblico da casa con il televoto (34%). I cantanti possono scegliere se esibirsi da soli o con ospiti italiani o stranieri. Al termine della serata verrà stilata una classifica provvisoria dei 25 artisti in gara che si sommerà a quella delle serate precedenti., che sarà il risultato della media tra le percentuali della serata finale e quelle delle serate precedenti. Per i primi tre classificati verrà azzerata la votazione precedente e ce ne sarà una nuova che coinvolge la Demoscopica 1000 (33%), la sala stampa (33%) e il pubblico tramite televoto (34%). Il primo classificato tra i tre finalisti, vincerà il Festival di Sanremo 2022.