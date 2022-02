Anche quelli che fanno finta di nulla oppure coloro i quali lo definiscono un evento da buttare nella spazzatura, alla fine finiscono per esserne almeno incuriositi e di parlarne.Un totem del quale si può anche sparlare con tanto di puzza sotto il naso, ma mai rimanerne indifferenti. Dai tempi della radio a quelli dei super televisori soltanto il calcio riesce a riunire così tanta gente. Con la differenza che il gioco del pallone è fatalmente divisivo, contrariamente all'effetto unificante della musica.l'anno scorso, prima sul palco dell'Ariston e poi in giro per il mondo, questa volta è nato ed è in funzione da qualche settimanaDall'eleganza pudica e borghese diai rossori di, dalle romanze diallo swing di, dal pudore dialle trasgressioni di, dal sentimentale diallo scandalismo di, dalla creatività diall'istrionismo di, dalla poesia diall'ecologismo di, dalla freschezza dial controcorrente di. Dalla preistoria a oggi senza soluzione di continuità per farci scoprire come eravamo in quel momento.di "Tuttosport", ho avuto il piacere di poter intervallare il calcio e lo sport in genere con la parentesi di una settimana piena vissuta a Sanremo per raccontare il bello e il brutto del Festival. Non una vacanza, ma una fatica bestiale perché si dorme tre o quattro ore a notte si mangia quando capita. Con me, nel ruolo di maestro, una persona eccezionale come professionista e come uomo.E ritengo che sarebbe doveroso per il direttore artistico e presentatore del Festival fare altrettanto ufficialmente per ricordare chi ascolterà da lontano, insieme con tanti altri, la musica destinata a volare in cielo.