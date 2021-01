quella appena conclusa è stata una settimana che ha minato le speranze di chi vorrebbe tornare a trovare un pizzico di normalità tra sport e spettacolo in questo 2021.. Qui, più che altrove, la polemica appare solo come uno dei tanti modi per creare hype intorno alla manifestazione. L’impressione è che il Festival si farà e che la modalità di gestione del pubblico sarà simile a quella già vista con i live di X Factor 2020: figure contrattualizzate che saranno parte integrante nel rispetto delle norme anti-Covid19. Più che sulla fattibilità, ci sarebbe da discutere sull’etica della scelta di organizzare uno spettacolo teatrale, sia pur in ambito televisivo, in un momento in cui le misure per riaprire teatri, cinema e sale da concerto sembrano non solo lontane ma anche prese in scarsa considerazione., prevista in agosto con i soliti 150-200 mila spettatori e Paul McCartney, Kendrick Lamar e Taylor Swift, tra gli altri, sul palco principale. “Nonostante i nostri sforzi, è chiaro che non saremo in grado quest’anno di organizzare il festival. Siamo molto dispiaciuti e aspettiamo tempi migliori in futuro”, hanno scritto Emily e Michael Eavis, organizzatori di “Glasto".. Non si tratta solo di problemi legati alla pandemia, che in Gran Bretagna sta vivendo un’ondata terribile, ma anche la possibilità di ottenere rimborsi da parte delle assicurazioni in caso di cancellazione. Vale a dire che, anche in caso di auspicabile miglioramento della situazione sanitaria in estate, non ci sarebbe il tempo necessario per organizzare eventi di una certa portata senza accollarsi rischi monetari, poco compensati dagli aiuti governativi stanziati finora.. Per questo l’impressione è che, come annunciato dal Cio in una recente nota ufficiale, i Giochi Olimpici si svolgeranno regolarmente e la cerimonia di apertura sarà il 23 luglio. Il tutto in risposta a un articolo del Times che annunciava la cancellazione di, basandosi su fonti governative giapponesi., anziché in 12 nazioni, con un protocollo sanitario molto rigido. Una decisione in merito dovrebbe essere presa entro il 5 marzo. Musica e sport sono spesso sinonimo di libertà e certi eventi riescono spesso, almeno sul piano psicologico, a compensare in parte le difficoltà che stiamo vivendo: in attesa di certezze, rimanere aggrappati alla speranza di un pizzico di normalità non costa nulla.