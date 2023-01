È a Ferrara da ieri Giannis Fetfatzidis: il trequartista greco (ex Genoa e Chievo, tornato in Europa dal Qatar) diventerà oggi un giocatore della Spal.

De Rossi aspetta anche il nuovo play, dopo la partenza di Esposito: vicino l’arrivo di Buchel dall’Ascoli, a fare il percorso inverso sarebbe Proia (che è alla Spal in prestito dal Vicenza).



Il ritorno a Cagliari di Radja Nainggolan, beccato ieri mattina in centro, ha rafforzato nell’ambiente rossoblù l’idea del ritorno del Ninja. Ma per riprenderlo punta a una forte riduzione dell’ingaggio, lui deve ancora risolvere il contratto con l’Anversa.

Intanto la priorità è il difensore centrale, in pole Chiriches della Cremonese: si ipotizza uno scambio con Goldaniga, in alternativa sempre dai lombardi Bianchetti. Ma tra i nomi sul taccuino del ds Bonato c’è pure Paletta del Monza. Il Cagliari, però, deve cedere. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ipotesi ritorno alla Reggina per Viola. In uscita anche Millico, Barreca e forse Mancosu ancora ai box.