come nuovo sostituto di Khvicha Kvaratskhelia alalla corte di Antonio? La possibilità, per l'esterno del Feyenoord che ha punito ed eliminato il Milan nei, e che sta combattendo agli ottavi contro l'Inter, c'è ed è concreta per la prossima estate quando le possibilità di lasciare l'Olanda verranno discusse fra l'esterno brasiliano e il club. A confermarlo è statodel giocatore, che, ai microfoni di Si Gonfia la Rete, ha aperto la porta ad un trasferimento al Napoli.

"Napoli destinazione gradita? Certo, è un grande club, sta attraversando un grande momento e ha molta storia""Finora non ho avuto alcun contatto con loro. Lui è molto felice a Rotterdam, si è adattato molto bene e gioca in un grande club, ma ovviamente ogni grande offerta sarà analizzata".- "Quanto costa? La sua valutazione di mercato dipende dal Feyenoord... È un giocatore che ha aumentato il suo valore nelle ultime stagioni".