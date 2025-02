Feyenoord, è ufficiale il nome dell'allenatore che sfiderà il Milan: è Pascal Bosschaart, arriva dall'Under 21

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

– a 48 ore da una partita di importanza capitale come l'andata di un playoff di Champions League –, al “De Kuip”, e peraltro arrivandoci dopo un convincente successo per 3-0 nel derby di sabato contro lo Sparta Rotterdam. Un risultato che mantiene la ex squadra dial quinto posto e solo a -3 dall'ultimo piazzamento utile per la zona Champions ma, agli occhi del club senza garantire la necessaria continuità di rendimento e di rapporti col gruppo squadra.Spiegando così la decisione della separazione consensuale dal tecnico danese eche ha ricevuto l'incarico ad interim a tempo indeterminato. Questa la nota diffusa dalla società olandese: "Pascal Bosschaart sostituirà temporaneamente Brian Priske al Feyenoord dopo l'esonero annunciato lunedì.L'ex giocatore del Feyenoord Bosschaart, che in precedenza è stato allenatore in seconda allo SC Cambuur e all'FC Dordrecht per diversi anni, proviene dalla Feyenoord Academy, dove è stato responsabile dell'Under 21 e dove ora prenderà il suo posto il suo assistente Arnold Scholten. Insieme a John de Wolf ed Etienne Reijnen, Bosschaart formerà temporaneamente lo staff della prima squadra del Feyenoord. "Siamo lieti che Pascal si sia subito mostrato disponibile a subentrare temporaneamente. "Ora ho potuto parlare con molti giocatori, membri dello staff e altre persone strettamente coinvolte e tutti si sono resi conto che abbiamo ancora molto per cui lottare", ha affermato il ds Dennis te Kloese".