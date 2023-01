Arne Slot, allenatore del Feyenoord, ha parlato del possibile ritorno di Stefan de Vrij: "Dobbiamo fare affidamento sull'amore per il club, non possiamo mai avvicinarci agli stipendi che i giocatori guadagnano ancora nei migliori club. Ecco perché i nomi di De Vrij e Wijnaldum sono assolutamente irrealistici per noi al momento".