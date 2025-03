Feyenoord-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

. Allo stadio De Kuip di Rotterdam arbitra il norvegese Espen Eskas, assistito dai connazionali Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin con Sigurd Kringstad quarto uomo, il tedesco Christian Dingert e il portoghese Tiago Martins al Var. Occhio ai cartellini:Prima l'Inter gioca in casa contro il Monza in campionato sabato sera, mentre il Feyenoord osserva un turno di riposo.

: Feyenoord-Inter.: mercoledì 5 marzo 2025.: 18.45.: Amazon Prime Video.: Amazon Prime Video.(4-2-3-1): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Zand, Smal; Hadj Moussa, Ivanusec, Paixao; Carranza. All. Robin van Persie.

(3-5-2): Martinez; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi.Simone Inzaghi deve fare i conti con l'emergenza sugli esterni: assenti Carlos Augusto, Darmian, Dimarco e Zalewski oltre al portiere Sommer. Van Persie non può contare sullo squalificato Read oltre ad Hartman, Targhalline e Carrillo (non inseriti in lista Uefa) e agli infortunati Bijlow, Bossin, Facundo Gonzalez, Lotomba, Milambo, Moder, Nadje, Nieuwkoop, Stengs e Timber. In dubbio Hwang In-Beom, Trauner, Zerrouki e Ueda.

La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini, con commento tecnico di Massimo Ambrosini. Inviati a bordocampo Alessia Tarquinio e Fernando Siani. L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese nella VAR Room di Prime Video. Giulia Mizzoni, Julio Cesar, Gianfranco Zola e il doppio ex Julio Cruz in diretta dal De Kuip. A seguire, a partire dalle ore 23:00, Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi animeranno la puntata speciale di Highlights Show con ampia sintesi di Feyenoord-Inter e highlights di tutte le altre partite del martedì e mercoledì sera. Gli highlights di tutte le partite di UEFA Champions League giocate saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 di mercoledì 5 marzo.