Feyenoord-Inter, la MOVIOLA LIVE: regolare il gol di Thuram

Getty Images

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Feyenoord-Inter, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League:- Espen Eskås NOR- Jan Erik Engan NOR, Isaak Elias Bashevkin NOR- Sigurd Kringstad NOR- Christian Dingert GER- Tiago Martins PORDumfries parte in posizione regolare, tocca per Barella, il cui cross trova la deviazione di Thuram. Anche il francese è in posizione buona.

intervento in ritardo di Thuram su Mitchell: il francese rischia l'ammonizione, Eskas lo grazia