Feyenoord-Inter, le pagelle di CM: Thuram e Lautaro dettano legge. Solo Osman resiste

Feyenoord-Inter 0-2



PAGELLE INTER



Martinez 6,5: Va giù con il tempo giusto e respinge la conclusione insidiosa di Osman sul primo palo.



Pavard 6: Cerca l’anticipo su Osman ma perde il duello fisico e per poco Moder non accorcia le distanze. Lì dietro è quello che soffre un po’ di più.



de Vrij 7: Torna nello stadio in cui tutto è iniziato e mostra quanta strada ha fatto nel frattempo: prima annulla Carranza, poi è perfetto con un intervento da ultimo uomo su Ueda.



(Dal 27’ s.t. Bisseck 6: Gestisce bene gli ultimi minuti di gara).

: Nel primo tempo è lui il primo nerazzurro a rendersi realmente pericoloso, quando raccoglie una respinta in area e incrocia il sinistro, trovando però Wellenreuther a dirgli di no.: L’ultimo tocco è spesso la sua pecca e quando dopo pochi minuti sbaglia un cross facile facile per Thuram lo conferma. Poi però inizia a macinare chilometri e le sue iniziative diventano incontenibili.: Prima di ricevere da Dumfries sa già cosa fare e lo fa perfettamente: il cross di prima intenzione per Thuram è un invito a nozze che il francese non si lascia scappare.

(Dal 27’ s.t.: Inzaghi lo manda in campo per difendere il risultato acquisito e lui si mostra diligente nell’eseguire i compiti).: Avvio un po’ incerto, ma poi inizia a prendersi le sue responsabilità. La verticalizzazione per Dumfries non è banale e dà avvio all’azione del vantaggio.(Dal 36’ s.t.: Bastoni non ha la gamba di Dimarco e allora è lui a doversi allargare in quella zona quando i nerazzurri provano a trovare sbocco sulla corsia sinistra. Si presenta dagli undici metri e si lascia ipnotizzare sprecando il 3-0.

: Primi minuti di adattamento, poi ci prende gusto e quando affonda sulla sinistra crea anche pericoli. Il 2-0 nasce da una sua iniziativa personale, con annesso dribbling tra due avversari.: Corre come se la caviglia non fosse proprio a posto, fa tremendamente fatica. Ma improvvisamente si accende e su un cross dalla destra piazza la zampata che porta in vantaggio i nerazzurri. Prima della sostituzione guadagna il calcio di rigore poi sbagliato da Zielinski.(Dal 17’ s.t.: Continua a fare enorme fatica nell’entrare nei meccanismi di gioco. Un corpo estraneo).

: Ci prova dalla distanza ma Wellenreuther respinge il destro. Ma al secondo tentativo è meno delicato e il destro quasi squarcia la rete.(Dal 36’ s.t.: Non cambia modulo e fa bene, l’Inter inizia con qualche incertezza ma poi si ritrova e sono dolori per il Feyenoord.

PAGELLE FEYENOORD

Wellenreuther 7: Il cross di Barella è veloce e lui non fa in tempo a recuperare la posizione, dovendosi successivamente arrendere a Thuram che lo batte da due passi. È reattivo, invece, quando Lautaro calcia a giro da fuori area, tuffandosi sul secondo palo. Sì distende bene sulla destra e para il rigore del possibile 0-3 a Zielinski.

Intervento goffo e rigore concesso all’Inter. In fase offensiva si vede poco e niente.: Grave l’errore su Thuram e centro area.: Con un goffo errore in disimpegno regala palla a Lautaro che avvia un contropiede pericoloso ma non letale, per sua fortuna. Sbanda spesso.: Dumfries lo assalta continuamente e lui spesso deve capitolare.: Gli capita la grande chance per accorciare le distante, ma da buona posizione sbaglia tutto.: Prova ad arrivare in tempo sulla conclusione di Lautaro ma ormai è troppo tardi. In mezzo al campo si vede poco.

: Nei primi minuti sembra parecchio ispirato, poi l’Inter gli prende le misure.: Quantità e qualità, entusiasma i paganti ogni qual volta emerge la sua indole generosa. Gli capita una buona occasione ma Bastoni mura la sua conclusione: De Vrij non gli dà tregua.(Dal 14’ s.t.: Nell’uno contro uno con de Vrij perde il duello. La sua partita è quasi tutta lì).: Suo il primo squillo della partita ma il mancino trova pronto Martinez sul primo palo. Ci riprova anche qualche minuto più tardi con gli stessi risultati. Suo anche l’assist, perfetto, per Moder, ma il compagno spreca.

R. Van Persie 5,5: Buon avvio, ma non convince la posizione in campo di Paixao, che appare troppo nascosto.