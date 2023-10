Feyenoord-Lazio (calcio d'inizio alle 18.45, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport, e in streaming su Sky GO e NOW) è un match valevole per la terza giornata del Gruppo E della fase a gironi di Champions League. L'altro incontro in programma oggi è quello che si gioca in Scozia fra Celtic e Atletico Madrid, per una classifica che al momento recita: Atletico Madrid e Lazio 4 punti, Feyenoord 3 e Celtic 0.



DA NON PERDERE - Considerata la classifica, è evidente che questo appuntamento per la squadra di Maurizio Sarri sia di fondamentale importanza per il prosieguo del cammino nella più importante manifestazione per club a livello continentale. Un successo, consentirebbe alla Lazio un balzo importante in classifica, ma anche un pareggio non sarebbe disdegnare, perché consentirebbe ai biancocelesti di tenere dietro in classifica gli olandesi, che fra due settimane saranno ospiti all'Olimpico.



LE FORMAZIONI - Per la Lazio non sono previsti troppi cambi rispetto al match di campionato col Sassuolo. In attacco, è previsto il ritorno dal 1° minuto da parte di Ciro Immobile.



FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Gimenez, Igor Paixão. All. Slot.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.