(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Stop alla trasferta dei tifosi italiani a Rotterdarm per seguire Feyenoord-Lazio, partita di Champions League in programma il prossimo 25 ottobre. La decisione e' stata presa dalle autorita' locali, e la Uefa in una nota "prende atto" della scelta. Probabile a questo punto, visti anche i precedenti, che lo stesso avvenga per i tifosi olandesi in trasferta a Roma per la partita di ritorno del 7 novembre (ANSA).