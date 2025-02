Feyenoord-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Ilva a caccia degli ottavi di finale di: è sfida alMercoledì 12 febbraio alle ore 12, allo stadio de Kuip di Rotterdam, va in scena la gara d'andata dei playoff, che mettono in palio l'accesso agli ottavi della massima competizione europea. La sfida di ritorno, invece si giocherà martedì 18 febbraio a San Siro, con calcio d'inizio fissato alle 18.45.I rossoneri di Sergio Conceiçao hanno buttato via l'accesso agli ottavi di finale nell'ultimo turno della fase campionato, perdendo contro la Dinamo a Zagabria, e ora vogliono rifarsi, sfruttando anche il ricco mercato di gennaio che ha regalato tra gli altri Santiago Gimenez, attaccante messicano arrivato proprio dal Feyenoord.

Gli olandesi non sono in un buon momento e lo testimonia anche la decisione a due giorni dalla partita di, sostituito da un manager ad interim.Tutte le informazioni su Feyenoord-Milan:

: Feyenoord-Milan: mercoledì 12 febbraio 2025: 21.00: Prime Video: Prime VideoBijlow; Read, Trauner, Hancko, Smal; Beelen, Timber; Osman, Milambo, Igor Piaxão; Ueda.. Priske.: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Gimenez, Leao.. Conceiçao.- Nel Milan spazio per il grande ex Santiago Gimenez e per Kyle Walker, mentre Joao Felix potrebbe partire dalla panchina con Musah a rinfoltire il centrocampo. Nel Feyenoord sarà Ueda a colmare il buco lasciato dal messicano, con Milambo alle sue spalle.

- La sfida tra Feyenoord e Milan sarà trasmessa in esclusiva da Prime Video tramite l'app disponibile su smart tv, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.- Feyenoord-Milan sarà disponibile anche in diretta streaming: l'applicazione di Amazon Prime Video è scaricabile anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet; da browser, invece, basterà collegarsi al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio account fornite in fase di registrazione.

- La telecronaca della partita sarà a cura di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.