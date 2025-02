Feyenoord-Milan, la MOVIOLA LIVE: regolare il gol di Paixao. Mani di Fofana, chiesto un rigore

con calcio d'inizio alle 21 allo stadio De Kuip è la gara d'andata dei playoff della Champions League 2024-25. A dirigere la gara è stato designato un sestetto arbitrale tutto spagnolo con il primo arbitroa fischiare in campo eal Var. Calciomercato.com vi racconta tutti gli episodi arbitrali più discussi e discutibili, analizzati nella nostra moviola.Arbitro: SanchezAssistenti: Cabanero-PrietoIv uomo: CuadrdaVAR: Martinez MunueraAVAR: Cuadra

Il Feyenoord chiede un rigore per un mani di Fofana in area di rigore. Il centrocampista è in realtà colpito sul gomito mentre è girato quasi di schiena dal rinvio sbilenco di Thiaw. Giusto non fischiare.Tutto ok sul gol di Paixao con Maignan che compie un clamoroso errore senza alcuna azione di disturbo avversaria.