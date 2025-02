Feyenoord-Milan, le pagelle di CM: papera dolorosa di Maignan, flop Leao e Gimenez

AFP via Getty Images

non trattiene una conclusione leggibile di Paixao regalando così il vantaggio che indirizza la gara sui binari del Feyenoord. Non è il primo errore grave della stagione di Mike.: vive una serata da incubo contro un Paixao letteralmente indiavolato. Perde tanti duelli nell'uno contro uno, rimane sulla sua zona senza provare ad accompagnare l'azione offensiva. Su un suo errore grossolano Paixao stava per segnare il gol del 2-0 con un pallonetto dalla distanza. In affanno.: i ritmi imposti dal Feyenoord impongono uno sforzo superiore al difensore tedesco che ribatte colpo su colpo senza perdere la bussola. Sergio Conceicao opta per il cambio preoccupato per il cartellino giallo ricevuto. (dal 60': fa il suo nel finale)

a volte si fa trovare fuori posizione per la troppa generosità. Premiata la grinta messa in campo dal primo all'ultimo minuto con diversi interventi decisivi.: fa il suo senza infamia e senza lode. Decisamente più propositivo nella prima parte di gara.l'esterno americano non ne combina una giusta. Tanti palloni persi e lunghe pause, è una serata da dimenticare per uno dei giocatori più importanti della rosa. (dal 60'5,5: non incide)fa match pari con gli avversari nei duelli a centrocampo. Manca di precisione e lucidità nella fase di costruzione dell'azione.

: spreca una grande occasione da gol con una conclusione telefonata e sul capovolgimento di fronte il Feyenoord trova il gol della vittoria. Tanto movimento senza palla ma non riesce a trovare una giocata illuminante.prestazione insufficiente sotto ogni punto di vista dell'attaccante portoghese. Si guadagna le simpatie del de Kuip con una sceneggiata nel primo tempo, ha sulla coscienza la macroscopica occasione da gol cestinata in contropiede al 39'. (dall'82: è sicuramente il giocatore più in palla del Milan. Impegna il portiere avversario in due occasioni, lotta fino alla fine.

frenato dalla troppa emozione, non si accende mai e sembra essere anche impacciato nei movimenti in aerea di rigore. (dall'82: se i suoi sbagliano l'ennesimo approccio alla gara della sua gestione qualche responsabilità l'ha anche lui.