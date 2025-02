Getty Images

FEYENOORD-MILAN 0-0(4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Timber, Moder, Milambo; Paixão; Ueda, Moussa. All. Bosschaart.(4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.: Sanchez

Stasera va in scena la gara d'andata dei playoff, che mettono in palio l'accesso agli ottavi della massima competizione europea. I rossoneri di Sergio Conceiçao hanno mancato l'accesso agli ottavi di finale nell'ultimo turno della fase campionato, perdendo contro la Dinamo a Zagabria, e ora vogliono rifarsi, sfruttando anche il ricco mercato di gennaio che ha regalato tra gli altri Santiago Gimenez, attaccante messicano arrivato proprio dagli olandesi.Feyenoord che, invece, ha appena esonerato Priske per affidarsi a Bosschaart.