Feyenoord, Paixao infortunato: salta il ritorno con l'Inter in Champions

Ilche affronterànel ritorno degli ottavi di finale di Champions League non avrà in campo uno dei giocatori più importanti della rosa a disposizione di Robin Van Persie. L'allenatore olandese ha infatti diramato l'elenco dei giocatori convocati per la gara, che sono partiti alla volta di Milano dove sono attesi in serata per walkaround a San Siro e conferenza stampa, e fra questi non è presenteL'attaccante esterno brasiliano, protagonista assoluto nel doppio confronto contro il Milan nei playoff ha subito un infortunio muscolare alla coscia e non prenderà parte alla trasferta milanese. Sono invece tornati a disposizione Gernot Trauner e Facundo Gonzalez, mentre rientra dalla squalifica Givairo Read.

Wellenreuther, Andreev, Ka, Beelen, Smal, Moder, Ueda, González, Bueno, Ivanušec, Trauner, Carranza, Mitchell, Hadj Moussa, Zand, Read, Hancko, Plug, Giersthove, Redmond, Sliti, Kraaijeveld