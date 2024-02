Feyenoord-Roma, le pagelle di CM: Karsdorp Apnea, Lukaku bomber d'Europa

: Mette una pezza fondamentale all’ultimo respiro. Prima aveva mostrato coraggio nelle uscite e nel gioco coi piedi. Il nuovo che avanzaForse voleva giocare con la sua ex squadra. Disastroso in fase difensiva dove completa l’opera di errori non accorciando sul cross del gol olandese. Anche davanti latita. (81’ Celik sv)Ricordi piacevoli col Feyenoord, ma non è uno che vive di ricordi. Pulisce l’aerea anche da errori dei compagni e spesso porta la palla oltre il guado: A quattro trova difficoltà, come quella palesata sul gol di Paixao che è alto un metro e sessantotto. Si riprese un po’ nella ripresaCancella le mancate diagonali difensive col cross al bacio per Lukaku. Per stavolta può bastarePrimo tempo di confusione tra inserimenti e recuperi affannosi, poi riordina le idee ma prende un giallo pesante (87’ Cristante sv)La via della seta del gioco di De Rossi passa per i piedi di Leo. Prezioso a custodire palloni, intelligente a gestire situazioni complicateVa sempre a cercare l’occhio di bue, la luce del protagonista. Dopo dieci minuti si ritrova a tu per tu col portiere olandese che è bravo a rubargli il tempo. Ripresa con meno lampi.Il Feyenoord pressa forte, lui riesce comunque a trovare spazi di giocata. Qualcuna porta luce, altre (soprattutto da calcio piazzato) sono oscure (87’ Baldanzi sv)Torna nel suo territorio di caccia preferito. Primo tempo senza cattiveri. Quella che mette sul pallone teso di Spinazzola. Mira, spara, segna. Ed è un gol pesantissimo.Innocuo davanti, anzi dannoso. Fragile dietro. Scelta sballata. (61’ El Shaarawy 6: altra musica, pur senza squilli di tromba)Tante cose buone, tante cose meno. La Roma gioca bene a tratti mostrando alcune fragilità individuali e di squadra da risolvere. Pari prezioso

Wellenreuther 7

Nieuwkoop 6 (78’ Read sv)

Beelen 5,5

Hancko 6

Hartman 7

Zerrouki 6

Stengs 6 (71’ Ivanusec 6)

Wieffer 6

Minteh 6,5 (63’ Lingr 5,5)

Ueda 6 (63’ Gimenez 6)

Paixao 7 (78’ Milambo sv)



All. Slot 6