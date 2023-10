, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lain Champions League: le sue dichiarazioni, riportate da Lalaziosiamonoi.it.- ""Secondo me sì. Sono più forti e consapevoli, e inoltre hanno una rosa più lunga. Alcune volte ci si dimentica della differenza tra l’incontrare una squadra in Champions League rispetto alle altre due competizioni. Mi ricordo che lo scorso anno Sarri risparmiò Immobile per averlo in campionato, la stessa cosa aveva fatto con l’AZ in Conference. Ma è normale che sia così. In Champions invece gli allenatori mettono sempre i calciatori migliori".- "Apprezzo molto il suo lavoro. Anche nelle ultime esperienze con Juve, Chelsea e Lazio. Si vede sempre il suo stile di gioco: le sue squadre vogliono sempre avere la palla. Il suo periodo migliore è stato al Napoli, era uno spettacolo vedere le sue partite, stesso discorso per la Lazio dello scorso anno. Spalletti e Sarri a mio modo di vedere sono i migliori allenatori italiani".- "Non c’è tanta differenza nel modo di giocare tra lo scorso anno e quello in corso. Nei titolari la Lazio ha cambiato un solo giocatore (Milinkovic, ndr), rispetto agli undici non è cambiata molto, e lo stesso si può dire per noi. La prima partita l’anno scorso non abbiamo avuto chance, ma al ritorno ce la siamo giocata alla pari e siamo stati bravi a sfruttare l'unica occasione buona che abbiamo avuto".- "Diciamo che non gli piace una sola parte del calcio olandese, forse perché qui in Olanda siamo pazzi per il calcio. E ha ragione, ma solo per quello che è successo con il lancio di bicchieri in campo verso i suoi calciatori. Però c’è anche più di questo, magari Sarri non lo ha visto".- "Voglio essere chiaro. Solo una piccolissima parte dei tifosi del Feyenoord ha tirato tantissima birra contro i giocatori della Lazio. So che qui può essere una bolgia e quando pressiamo anche il pubblico si esalta. Anche questa volta spero che ci sia solo questo supporto positivo e non il lancio di oggetti come lo scorso anno. Per fortuna ci sono le reti per evitare che possa succedere ancora, soprattutto il lancio dell’urina...".- "Non so perché qualcuno dica che siamo favoriti. La Lazio ha giocatori come Isaksen, che avremmo voluto anche noi ma costava troppo, come Castellanos, che poi hanno preso per sostituire Immobile. Hanno sostituito Milinkovic con Guendouzi, che ho seguito quando giocava con il Marsiglia...".