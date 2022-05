L'allenatore del Feyenoordha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della finale di: "La Roma cercherà di fare il possibile per aggirarci, però bisogna tener conto della forza degli avversari., come fatto col Marsiglia. Abbiamo già simulato diverse situazioni, abbiamo vissuto esperienze simili in campionato. In questa finale ci sarà più tensione, più nervosismo ma bisogna giocare come abbiamo sempre fatto quest'anno".e sa difendersi molto bene. Abbiamo visto una squadra solida, ben strutturata e con la stessa filosofia ogni partita.Mourinho ha un grande impatto sulla propria squadra: sono stati pochi gli allenatori più importanti di lui.".Chi gioca? Marciano ha avuto un ruolo importante perché dopo la partita col Partizan ha dovuto giocare per infortunio di Bijlow e l'ha fatto sempre. Sulle chance di giocare dico che se Bijlow è a disposizione, si può presumere che lui scenderà in campo".