Intervenuto ai microfoni di Squakwa, l’allenatore del Feyenoord Dick Advocaat ha parlato dell’interesse dell’Arsenal per il centrocampista classe 2000 Orkun Kökçü: “So che piace all’Arsenal, ma ad oggi non ci sono arrivate offerte. Penso che il giovane sia perfettamente in grado di adattarsi alla Premier, come a qualsiasi altro campionato”.