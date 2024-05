Feyenoord, sospiro di sollievo per la Roma: "Non si è qualificata in Champions"

20 minuti fa

1

Per la prima volta dal 2021, il Feyenoord non potrà incontrare i giallorossi in Europa. Gli olandesi infatti giocheranno la Champions senza il rischio di retrocessione in Europa League. Quindi, dopo la finale di Conference League persa nel 2022, i quarti di finale di Europa League persi ai supplementari e i playoff - sempre di Europa League - persi ai rigori quest'anno, il Feyenoord scamperà la sua bestia nera. E lo ha fatto sapere sui social: "Il Feyenoord non deve temere di affrontare nuovamente la Roma la prossima stagione". Aggiungendo anche: "I romani sono stati il ​​Waterloo del club in Europa nelle ultime tre stagioni e sono così diventati dei veri e propri seminatori di paura. Da domenica però la capitale italiana non riuscirà più a qualificarsi per la Champions League, quindi un'altra partita tra i due club è fuori discussione".