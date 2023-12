Dopo la finale di Tirana e i quarti di finale dello scorso anno in Europa League, Roma e Feyenoord si incontreranno di nuovo al playoff da dentro o fuori valido per la qualificazione agli ottavi di finale. Così come nelle passate edizioni sono in tanti a Rotterdam a parlare. Tra loro il capitano degli olandesi, Trauner: “Sembrava un po’ uno scherzo. Probabilmente avremmo preferito giocare da un’altra parte, perché ora sembra che andremo solo a Roma. Ma è una bella sfida per noi. La scorsa stagione li abbiamo quasi battuti. Questa volta li batteremo e ci ricompenseremo”. Queste le parole del capitano al portale Rijnmond.nl.