Feyenoord, vittoria 1-0 nel finale sul Waalwijk: Wieffer manda un messaggio alla Roma

Il Feyenoord si presenterà al ritorno dei playoff di Europa League contro la Roma con il morale sollevato dalla vittoria odierna, maturata nei minuti finali contro l'ostico RKC Waalwijk. Decisivo il gol del centrocampista Mats Wieffer, a segno anche nella gara d'andata dei quarti di finale della scorsa stagione.



SECONDO POSTO IN CASSAFORTE - Sono 8 i punti della squadra di Rotterdam sul Twente terzo: la partecipazione alla prossima Champions League non sembra a rischio, ma la difesa del titolo d'Olanda è ormai compromessa, dato che il PSV Eindhoven veleggia ben 10 punti sopra il Feyenoord, in cima alla graduatoria dell'Eredivisie.