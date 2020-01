ET e FR

Il mercato è aperto e tanti club stanno modificando i propri assetti, ma il campionato non si ferma e con esso, inevitabilmente, arriva un nuovo weekend di gioie e sofferenze al Fantacalcio. Si parte oggi con Brescia-Milan, ma occhio ai big match come il derby di Roma e soprattutto Napoli-Juventus. Spazio quindi a scelte intriganti, alla ricerca di assist, gol, bonus e porte inviolate. E come di consueto ritornano anche le nostre di scelte, quelle della sfida tra Calciomercato.com e Sos Fanta.