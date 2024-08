Fideiussione Catania: cos'è e cosa succede a rosa e società se non viene versata

Ila causa della sconfitta al primo turno contro laneopromossa in Serie B;Come mai questa limitazione? Il club etneo ha confermato tramite un comunicato ufficiale le indiscrezioni: "Non saranno disponibili gli atleti ingaggiati durante la sessione di mercato in corso, non essendo ancora completate le procedure di tesseramento con riferimento alle garanzie da produrre entro il 9 agosto". Per essere chiari:

E poi c'è la questione contratti: ammettendo che la fideiussione venga fissata entro il 9 settembre, gli accordi stipulati nel corso dell'estate andrebbero rivisti. La città, comprensibilmente, chiede chiarezza.Tramite l'Ansa, proprietario italo-australiano del clubha diffuso una nota che precisa i piani societari legati al Catania, be distinti da quelli imprenditoriali:

"La società Pelligra Italia holding Srl e Catania Football club sono due società distinte, che operano separatamente e disgiuntamente, ognuna con il proprio management e per le proprie finalità: la prima opera nel business edilizio e manifatturiero; la seconda in quello calcistico. Lo precisa Pelligra Italia spiegando di essere una società attiva nel settore dello sviluppo immobiliare commerciale, industriale, residenziale e alberghiero facente parte dell'impresa australiana Pelligra Australia Pty lLtd, fondata nel 1960 e oggi una realtà leader a livello internazionale. Pelligra Italia è specializzata nella realizzazione di progetti di riconversione e riqualificazione di aree industriali attraverso la loro trasformazione in parchi industriali.

Pelligra Italia precisa inoltre che il progetto di sviluppo di un polo industriale, logistico e manifatturiero a Termini Imerse, nell'ex Blutec, è centrale nel business della società e viene pertanto seguito con la massima attenzione dai vertici aziendali".