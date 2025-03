Fidelis Andria, una storia tormentata. La Serie B, i fallimenti e le accuse di combine: "Qualcuno di voi avanza un euro?”

Chi è nato tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90 ricorda con un pizzico di nostalgia la storia della, capace di toccare le vette dellavero e proprio paradiso per unae rappresentativa di una cittadina di, in quella parte di Puglia che collega Foggia e Bari. Uno stemma evocativo,che richiama la forma vista dall'alto di Castel del Monte, i classici colori sociali,, e soprattutto quella denominazione,, che trae ispirazione dalla celebre frase chefece scolpire sulla normanna porta Sant'Andrea di Andria, per indicarne appunto la fedeltà all'Imperatore.

- Purtroppo per Andria e gli andriesi sonoa, con tecnici del calibro di Giuseppee Attilioe calciatori come Oberdane Nicola, capaci di portare il club pugliese fino al: la società ora si chiamamilitaed, per un totale di quattro crack finanziari nella storia.I nomi si sono susseguiti, dafino all'ultimo appunto, ma lo spartito si è ripetuto più volte:, in loop continuo. La stagione 2023-24 è stata l'ultima a iniziare col cambio societario: il nuovo presidenteaveva acquistato il 100% delle quote, proprio l'anno della retrocessione in Serie D.

Attualmente la Fidelis Andria militae si trovcon 50 punti e a -8 dal Casarano capolista, distanza non enorme ma che a sole sette partite dal termine della stagione appare difficile da recuperare. Il club aveva cominciato questo campionato comee per questo i tifosi hanno iniziatosfociata con alcuni striscioni apparsi in città.Nel frattempo il Sindaco di Andria, Giovanna Bruno, ha deciso di convocare la società biancazzurra a Palazzo di Città per il prossimo 24 marzo peralla dirigenza è stato chiesto di presentarsi all’incontro con tutta. Il presidente Giuseppe Di Benedetto ha quindi deciso di convocare una conferenza stampa, che si è tenuta nella mattinata di ieri,, nella Sala Stampa del Degli Ulivi: nel mentre i tifosi contestavano fuori dall'impianto,portando la squadra a

Presenti ancheovvero Da Silva, Cancelli, Risolo, Ferrara e soprattutto OliveA tra le fila del Frosinone ma anche ex Crotone, Foggia, Benevento, Ascoli, Avellino, Messina e Trapani. Queste le parole del presidente della Fidelis Andria sulle accuse di combine alla squadra: "Ho chiamato questi giocatori perché mi dicono che abbiamo perso le partite e qualcuno li addita di vendersi le partite.In coro i giocatori rispondono di aver ricevuto gli stipendi in maniera corretta, mnon recando sicuramente benefici a un club che meriterebbe solo un po' di pace.