Nuova settimana e nuova: fresco campione di Francia con il PSG,domina la selezione settimanale con un overall di 91, pareggiato dadel Borussia Dortmund. Subito dietro di loro, lo juventinoche strappa una carta IF da 89. Non sono però gli unici rappresentanti della Serie A premiati su FUT: le parate contro il Genoa valgono aun 86, mentre la doppietta all'Empoli frutta una carta 81 a. E c'è anche spazio per la B: spicca tra le riservedel Benevento.Ederson 87 - POR (Manchester City)Clément Lenglet 84 - DC (Barcellona)Marcel Halstenberg 82 - ASA (RB Lipsia)Gilfy Sigurdsson 87 - COC (Everton)Angel Mena 84 - ED (Leon)Philipp Max 82 - ES (Augsburg)Marco Reus 91 - COC (Borussia Dortmund)Roy Krishna 82 - ATT (Wellington Phoenix)Karim Benzema 88 - ATT (Real Madrid)Kylian Mbappé 91 - ATT (PSG)Diego Carlos 82 - DC (Nantes)Sofiane Boufal 81 - ES (Celta Vigo)Christian Benteke 82 - ATT (Crystal Palace)Ayoze Perez 81 - AD (Newcastle)Abderrazak Hamdallah 87 - ATT (Al Nassr)Brice Samba 75 - POR (Caen)Bryan Linssen 79 - ATT (Vitesse)Alvaro Ramos 76 - ATT (CD Everton de Vina del Mar)Yevhen Shakhov 78 - CDC (PAOK)