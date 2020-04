We have brought together 20 historic clubs to compete in support of @GlobalGiving Coronavirus Relief Fund.



Don't miss the #stayandplay Cup from April 15-19 live on Twitch! pic.twitter.com/NoA8IOpb0b — EA SPORTS FIFA #stayandplay (@EASPORTSFIFA) April 14, 2020

Con un comunicato ufficiale, EA e FIFA annunciano il programma della 'Fifa 20 Stay and Play Cup', torneo eSports che permetterà a 20 calciatori professionisti di mettersi in gioco sul celebre titolo di simulazione calcistica.La scorsa settimana Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA), in collaborazione con la FIFA, ha annunciato uno dei suoi più grandi programmi ed esperienze più belle per il giocatori che sta creando come parte della sua iniziativa "Stiamo a casa, Giochiamo insieme”. La EA SPORTS ™ FIFA 20 STAY AND PLAY CUP, dal 15 al 19 aprile, chiamerà a raccolta il mondo del calcio e solleverà lo spirito della sua comunità globale durante i cinque giorni delle competizioni.Venti calciatori professionisti di club di fama mondiale si sfideranno per il torneo in scontri direttie pronti a portare i loro talenti sul campo virtuale e di fronte a un pubblico globale.I fan e i giocatori di FIFA allo stesso modo stanno aspettando uno dei più grandi momenti dell'anno per lo sport, ma chiunque sia in cerca di intrattenimento può sintonizzarsi durante le oltre 20 ore di trasmessione attraverso i numerosi canali EA SPORTS FIFA e partner televisivi in tutto il mondo desiderosi di portare il gioco FIFA alle masse.Stiamo a casa, giochiamo insieme e godiamoci alcune delle migliori azioni calcistiche dal 15 al 19 aprile. Seguite EA SPORTS FIFA su Twitter per rimanere aggiornato con i club e i giocatori che partecipano alla EA SPORTS FIFA 20 Stay and Play Cup. Segui #stayandplay su Twitter e Instagram o visualizza tutte le attività e i livestream in arrivo qui: https://www.ea.com/it/stay-and-play.QUANDO - Il torneo si svolge da mercoledì 15 aprile a domenica 19 aprile. Ogni giorno si svolgeranno quattro partite mentre domenica 19 aprile si disputeranno le semifinali e finale.- Mercoledì 15 Aprile – Venerdì 17 AprileRounds 1, 2 e 3 : Le partite si disputeranno alle 18:00 (ora italiana)- Sabato, 18 AprileQuarti di finale Le partite si disputeranno alle 18:00 (ora italiana)- Domenica, 19 AprileSemifinali Le partite si disputeranno alle 19:00 (ora italiana)GRAN FINALE: 20:30 (ora italiana)- Oltre a catturare tutte le emozioni sui canali EA SPORTS FIFA Twitch e YouTube, il torneo verrà trasmesso in tutto il mondo dai seguenti partner· US, ESPN2 and ESPN App· US Spanish, Telemundo· France, ES1· Netherlands, Ziggo Sport· Russia, Rambler· Italy, Sky Sport· Poland, TVP· Switzerland, SRG· Belgium, Eleven Sport· Luxembourg, Eleven Sport· Portugal, Eleven Sport· Pan Asia, Astro· Middle East and North Africa, BelN· Southeast Asia, BelN· New Zealand, Sky NZ· Oceania, ESPN- Parteciperanno calciatori professionisti dei campionati più iconici e storici del mondo tra cui:: Nabil Bahoui: Sergiño Dest: Joao Felix: Jesper Lindström: Cesar Azpilicueta: Achraf Hakimi: Jesper Karlström: Mo Daramy: Nikolai Alho: Trent Alexander Arnold: Bruno Guimaraes: Phil Foden: Saîf Khaoui: Juan Bernat: Mohamed Ihattaren: Vinicius Jr: Justin Kluivert: Serge Aurier: Fabio Silva: Manu Vallejo