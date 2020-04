La Lega Serie A continua a fare le prove per la eSerie A, il primo campionato eSports ufficiale rinviato per l'emergenza coronavirus, e lo fa con una nuova iniziativa: arriva "Waiting for eSerie A TIM | Everybody Plays Home", nuovo episodio di una serie di show match e piccoli tornei virtuali che vedono impegnati i pro player dei team che poi si affronteranno nella eSerie A su Fifa 20. Questa sera in campo ci saranno la Fiorentina (con Giovanni 'Giovhy69' Salvaggio), il Genoa (Gabriel 'Gabry7' Llhao), l'Inter con Diego 'Crazy_Fat_Gamer' Campagnani e la Roma: si parte alle 19, diretta sul canale YouTube della eSerie A TIM.