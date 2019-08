Here it is folks, the official Piemonte Calcio badge in #FIFA20 pic.twitter.com/jcyYMyLzYE — FIFA Infinity (@FIFA_Infinity) August 8, 2019

A settembre sarà disponibile il nuovo FIFA 20. Come ogni anno, l’uscita del gioco è un momento importante per gli appassionati. Una delle novità di quest’anno è che non ci sarà la, che ha firmato un contratto esclusivo con KONAMI e PES. Per questo la Juventus nel gioco si chiamerà Piemonte Calcio, e sono uscite le prime indiscrezioni di come saranno le maglie e alcuni volti del giocatori.