This is the #FIFA20 #TOTY





Ci siamo, è arrivata la squadra dell'anno di. EA SPORTS svela gli undici giocatori che compongono ilsu, con alcune sorprese: dominio Liverpool come da pronostico, coppia centrale di difesa tutta olandese con, ma in attacco, che batte anche il compagno di squadra al LiverpoolEcco gli undici TOTY:Alisson Becker - POR (Liverpool)Trent Alexander-Arnold - TD (Liverpool)Virgil van Dijk - DC (Liverpool)Matthijs de Ligt - DC (Ajax/Juventus)Andrew Robertson - TS (Liverpool)Kevin De Bruyne - COC (Manchester City)Frenkie de Jong - CC (Ajax/Barcellona)N'Golo Kanté - CDC (Chelsea)Lionel Messi - AD (Barcellona)Kylian Mbappé - ATT (PSG)Sadio Mané - AS (Liverpool).