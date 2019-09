Sarà Lionel Messi il giocatore più forte di Fifa 20. Domani saranno svelate tutte le valutazioni su FUT, intanto EA SPORTS ha reso noti i migliori 100 giocatori del prossimo titolo: domina la Pulce con 94 di overall, battendo il rivale di sempre Cristiano Ronaldo che si ferma a 93, un punto in meno dello scorso gioco. Chiude il podio Neymar con 92, primo italiano Chiellini con 89, stessa valutazione di Koulibaly e Mbappé, che cambia ruolo diventando punta centrale.



TOP 100



1) Lionel Messi 94 - AD (Barcellona)

2) Cristiano Ronaldo 93 - ATT (Piemonte Calcio)

3) Neymar 92 - AS (PSG)

4) Eden Hazard 91 - AS (Real Madrid)

5) Kevin De Bruyne 91 - COC (Manchester City)

6) Jan Oblak 91 - POR (Atletico Madrid)

7) Virgil van Dijk 90 - DC (Liverpool)

8) Mohamed Salah 90 - AD (Liverpool)

9) Luka Modric 90 - CC (Real Madrid)

10) Marc-André ter Stegen 90 - POR (Barcellona)

11) Kylian Mbappé 89 - ATT (PSG)

12) Sergio Ramos 89 - DC (Real Madrid)

13) Sergio Aguero 89 - ATT (Manchester City)

14) Giorgio Chiellini 89 - DC (Piemonte Calcio)

15) Robert Lewandowski 89 - ATT (Bayern Monaco)

16) Harry Kane 89 - ATT (Tottenham)

17) Kalidou Koulibaly 89 - DC (Napoli)

18) N'Golo Kanté 89 - CDC (Chelsea)

19) Alisson Becker 89 - POR (Liverpool)

20) Antoine Griezmann 89 - AT (Barcellona)