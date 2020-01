Uno nuovo spazio dedicato al competitive di FIFA 20: su Calciomercato.com un appuntamento settimanale dedicato ai pro player italiani, per seguire il loro cammino nelle competizioni online e nei tornei internazionali che li vedono protagonisti.



Nelle giornate di sabato e domenica, i pro player di FIFA sono stati coinvolti nelle qualifiche per il quarto evento dell’anno, la FUT Champions Cup Stage IV che avrà luogo a Parigi tra il 21 e il 23 febbraio. Partendo da PlayStation, sono stati molti i player italiani a superare lo Swiss Round ed arrivare al turno ad eliminazione diretta per contendersi con gli altri europei un posto per l’evento.



Grande entusiasmo per Daniele “Prinsipe” Paolucci, che dopo i Playoff di Playstation su FIFA18 è riuscito finalmente a tornare a qualificarsi ad un evento in singolo. Dopo essere stato eliminato da Pipe Crew, Daniele non ha sprecato l’opportunità del Loser Bracket e ha sconfitto Adriman, strappando il pass per Parigi.



Un altro importante ritorno alla qualificazione è stato quello di Raffaele “ErCaccia” Cacciapuoti: il pro player del Monza eSports dopo aver superato lo Swiss Round con sei vittorie e una sconfitta, ha vinto i restanti due incontri nella fase ad eliminazione diretta qualificandosi per la FUT Champions Cup Stage IV.



Sorte diversa per Diego “CrazyFatGamer” Campagnani: il player dei QLASH che attualmente si trova in testa al Global Series Ranking di Playstation, è stato eliminato al Loser Bracket da SaLz0r del Wolfsburg eSports. Dopo essere stato presente ed aver ben figurato nei primi tre tornei dell’anno, Diego per la prima volta in stagione salterà un evento. Prima dell’evento di Parigi, sia CrazyFatGamer che Prinsipe prenderanno parte alla eClub World Cup, l’evento dedicato ai team eSports che si terrà a Milano dal 7 al 9 febbraio.



Weekend da incorniciare anche per Alessio “Godmode” Carbone del team 0775: dopo aver superato lo Swiss Round su Xbox, ha sconfitto Tekkz (campione nella FCC 1 e secondo nel Ranking) prima di essere battuto dal francese Mino. Alessio però non ha sprecato la seconda opportunità del Loser Bracket e ha vinto il match decisivo, riuscendosi a qualificare al suo secondo evento stagionale. L’obiettivo sarà di migliorare il risultato ottenuto in quell’occasione: alla FUT Champions Cup Stage II il suo torneo si è concluso allo Swiss Round.



Come già accennato, prima della tappa di Parigi ci sarà l’eClub World Cup di Milano con tre team italiani a tentare di vincere il primo torneo organizzato dalla FIFA nella nostra penisola: QLASH, Mkers e Roma eSports! Saranno tre anche i player italiani: Diego “CrazyFatGamer” Campagnani per i QLASH e Daniele “Prinsipe” Paolucci con Matteo “RiberaRibell” Ribera per i Mkers, pronti a darsi battaglia con gli altri migliori team di tutto il mondo.



Per non perdervi i risultati dei nostri Pro Player di FIFA non vi resta che aspettare la prossima settimana, sempre sulle pagine di Calciomercato.com!