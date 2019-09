Zidane, Pirlo e Drogba tornano a calcare i campi di gioco, almeno quelli virtuali. I tre fanno parte del nuovo gruppo di Icon che saranno inserite in FUT su Fifa 20 e EA SPORTS ha svelato i loro valori. Spicca Zidane con il suo 96 di valore massimo, Pirlo arriva a 92 mentre Drogba si ferma 'solo' a 91. Spicca in difesa Carlos Alberto: il terzino destro avrà 93 come overall massimale. Annunciato anche l'ingresso di Essien, Garrincha, Zambrotta, Barnes, Rush, Sanchez, Guardiola e Dalglish.