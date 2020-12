Dicembre per gli appassionati divuol dire una sola cosa: i. Come ogni anno, è attesa entro la terza settimana di gennaio la, che metterà a disposizione dei gamer un set di carte da urlo per continuare a competere online: 55 candidati che possono essere votati per quanto fatto nell'anno solare 2020, solo 11 giocatori (più uno) entreranno nel dream team. Chi saranno?ha trascinato il Bayern Monaco campione di tutto e sarà il portiere dell'anno. E sarà solo il primo dei tanti bavaresi in questa formazione. Un altro troverà spazio in difesa: Theo Hernandez sta mandando in delirio i tifosi del Milan, ma la casella di terzino sinistra sarà probabilmente occupata da, protagonista assoluto in Bundesliga e Champions. Più incertezza per il resto della difesa: nonostante un cammino breve in Champions,(ora ai box per il brutto infortunio al ginocchio) sono i favoriti come centrali, mentre a destrava verso la conferma. A centrocampo, dominio Bayern:è in pole assoluta per una maglia,è in vantaggio su(passato al Liverpool in estate). Ballottaggio per completare il tridente:ha stupito tutti dal suo arrivo al Manchester United, maresta avanti.non può assolutamente mancare, il bomber polacco è il punto fermo indiscusso dei TOTY 2021 e per lui si profila una carta con 99 di overall; al suo fianco non mancherà, faro del PSG. Il terzo slot è invece un rebus: defilati Mané e Salah,. Chi saranno secondo voi i prossimi TOTY? Scrivetelo nei commenti!