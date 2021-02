Tra sabato 13 e domenica 14 febbraio si è tenuta la seconda fase di qualifiche online per la eChampions League su Fifa 21. I pro player europei si sono sfidati in uno Swiss Round, e successivamente in match ad eliminazione per ottenere un posto alla Fase ad eliminazione diretta.



Dopo la due giorni di torneo ben cinque italiani hanno strappato il pass per l’evento dell’1 e 2 maggio: Raffaele “ErCaccia” Cacciapuoti del Monza Esports (gestito da Pro2Be), Renato "Karlovic10" Terminiello del Team Fortune, Simone "Figu7rinho" Figura, anche lui con Pro2Be, Lucio "HHezerS" Vecchione (vincitore del secondo Europe Qualifier) e Alessandro "Roseicky" Rosetti del Parma Esports.



Prestazione eccezionale per ErCaccia, unico giocatore a concludere il torneo da imbattuto con otto vittorie in altrettanti incontri.



La fase ad eliminazione diretta, che sarà trasmessa in live streaming sui canali EA e UEFA, prevede un tabellone a doppia eliminazione: i migliori quattro del Winner Bracket ed i migliori quattro del Loser Bracket accederanno alla fase successiva.



Le finali si terranno in concomitanza della finale di Champions League il 28 maggio, con in palio un montepremi complessivo di 280.000 dollari e la qualificazione diretta ai Regional Playoff.



Ennesima dimostrazione di forza per l’eSport italiano su Fifa, con cinque player qualificati (su trentadue) e ad un passo dalla partecipazione alle finali della eChampions League 2021.